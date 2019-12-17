https://static.news.ru/photo/48bc402e-2107-11ea-a933-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Количество участников акций протеста во Франции достигло 615 тысяч, из которых в Париже — 76 тысяч. Об этом свидетельствуют данные министерства внутренних дел страны.

17 декабря во Франции проходил очередной общенациональный день протеста против пенсионной реформы в стране. Согласно подсчётам независимого центра мониторинга Occurrence, в Париже 17 декабря участие в акциях приняли 72,5 тысячи человек. Один из организаторов столичных манифестаций, профсоюз Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) приводит данные о 350 тысячах демонстрантов в Париже и 1,8 млн по всей стране, сообщает ТАСС.

Данные ВКТ традиционно расходятся с МВД и с независимыми мониторинговыми структурами, причём иногда даже в несколько раз.

Во время шествия в Париже радикалы из «Чёрного блока» начали нападать на полицейских и бросать с них камни и бутылки. В ответ был применён слезоточивый газ. Задержаны, по разным данным, от 9 до 13 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что верховный комиссар по вопросам подготовки реформы пенсионной системы Франции Жан-Поль Делевуа подал в отставку после обвинения в конфликте интересов.