Проект цифрового COVID-сертификата прошёл первый этап согласований в ЕС

https://static.news.ru/photo/044054d4-9d2b-11eb-8901-96000091f725_660.jpg Фото: Eric Vidal/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Проект цифрового COVID-сертификата, разрабатываемый в Евросоюзе, прошёл первый этап согласований. Об этом говорится в заявлении Совета Европейского союза.

Постпреды стран — членов ЕС в среду согласовали мандат на переговоры с Европейским парламентом по предложению о цифровом зелёном сертификате. Этот сертификат будет способствовать безопасному и свободному передвижению во время пандемии COVID-19, обеспечивая подтверждение того, что обладатель был вакцинирован, имеет отрицательный ПЦР-тест или же переболел и обладает иммунитетом, — приводит РИА Новости выдержку из заявления.

Отмечается, что цифровой документ будет действовать на всей территории Евросоюза, а также в Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейне и Исландии. Кроме того, в дальнейшем его действие может быть распространено на другие страны.

На завершающую стадию переговоры по внедрению сертификата перейдут после того, как Европарламент 26–29 апреля проголосует за запуск обсуждения по электронному сертификату с Советом ЕС.

Еврокомиссия представила законопроект о внедрении цифровых сертификатов 17 марта. Документ будет содержать три варианта данных — сведения о прививке от COVID-19 или об отрицательном ПЦР-тесте, факте перенесённого коронавируса и наличии иммунитета. Сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона или QR-кода.

Как сообщал NEWS.ru, уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова считает, что ковид-паспорта могут использоваться для скрытого принуждения, породить неравенство, поэтому инициатива о введении такого документа в РФ требует самой серьёзной проработки.