Москалькова предупредила о последствиях введения ковид-паспортов

https://static.news.ru/photo/c41a6ab6-932a-11eb-beff-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ковид-паспорта могут использоваться для скрытого принуждения, породить неравенство, поэтому инициатива о введении такого документа требует самой серьёзной проработки. Об этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека России Татьяны Москальковой за 2020 год.

Ярые противники их введения апеллируют к опасности того, что сбор персональных данных сопряжён с риском их утечки к лицам, имеющим преступные намерения, или в маркетинговых целях, либо приведёт к злоупотреблениям властей. Полагаем, что предложение о введении так называемых ковид-паспортов требует максимально серьёзной проработки, — приводит РИА Новости выдержку из доклада.

По мнению омбудсмена, без чёткого целеполагания такие документы могут «стать скрытой формой принуждения», а также породить неравенство между прошедшими вакцинацию и всеми остальными категориями граждан. При этом Москалькова подчеркнула, что введение ковид-паспортов на этом этапе является своевременным решением в борьбе с распространением инфекции.

Как сообщал NEWS.ru, сенатор Владимир Круглый в середине февраля заявил, что в России не будут вводится паспорта для прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. Он добавил, что соответствующая резолюция обсуждалась в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), но было принято решение, что в сертификатах о вакцинации будут указываться только медицинские показания.