Процесс принятия Украины в ЕС застопорился из-за одной страны Политсоветник Орбана заявил, что прием Украины в ЕС не продолжится без Венгрии

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Владимир Зеленский, Шарль Мишель

Вопрос о приеме Украины в Евросоюз может быть решен только с согласия Венгрии, заявил политический советник премьер-министра страны Балаж Орбан в эфире радиостанции Kossuth. По его словам, единогласное решение должно быть принято еще как минимум 75 раз. Этот процесс никаким образом не может быть продлен без Венгрии, добавил он.

Вопрос о вступлении Украины в Европейский союз, безусловно, еще не решен. Известно только, что внутри ЕС нет единства по этому вопросу, это единство перестало существовать. <...> В конечном счете решающее слово также должно быть за венгерским парламентом, — отметил Орбан.

Венгрия уже выступала против начала переговоров с Украиной, однако в итоге решила позволить ЕС приступить к обсуждению, добавил он. Тем не менее Будапешт по-прежнему убежден в неготовности Киева. По словам Орбана, Украина не выполнила озвученные Евросоюзом условия.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддержит выделение средств из бюджета ЕС Украине. По его словам, у организации нет денег, поэтому все решения, подразумевающие финансовую помощь Киеву, будут заблокированы.