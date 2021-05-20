Привитых иностранцев начнут пускать в Испанию 7 июня

Иностранные туристы, получившие вакцину от коронавируса, одобренную Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), смогут посещать Испанию с 7 июня. Об этом заявил председатель правительства страны Педро Санчес, передаёт ТАСС.
Он подчеркнул, что в указанный день границы откроются для вакцинированных граждан стран, с которыми нет полной свободы передвижения. Путешественники должны иметь при себе сертификат о вакцинации.
С 7 июня туристы из всех стран, с которыми нет полной свободы передвижения, среди которых находится такая важная страна для нашего туристического сектора, как США, будут иметь возможность въезжать в Испанию, если у них есть сертификат о прохождении полной вакцинации препаратами, одобренными EMA или ВОЗ, — подчеркнул Санчес.
Ранее стало известно, что совет Европейского союза утвердил рекомендации Еврокомиссии и разрешил въезд на территорию политического объединения туристам, которые вакцинированы препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или ВОЗ для экстренного применения. Брюссель уже распространил заявление совета.