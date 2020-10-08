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Европа

Прирост новых случаев коронавируса в Италии достиг апрельских значений

18:45, 08 октября 2020
Фото: Napoli/Giacomino/Global Look Press

Министерство здравоохранения Италии сообщило о распространении коронавируса. Число новых случаев за сутки впервые с 12 апреля превысило 4 тысячи.

В течение последних 24 часов в стране выявили 4458 новых заболевших, всего в стране заразились 338 398 человек, 65 952 пациента находятся в активной стадии болезни. За сутки умерли 22 заражённых, всего жертвами COVID-19 стали 36 083 человека, следует из данных сайта министерства.

Ранее NEWS.ru писал, что женщины заражаются коронавирусом немного чаще мужчин. Такие данные озвучили в Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии при Роспотребнадзоре.

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