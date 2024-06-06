Принц Уильям рассказал о самочувствии больной раком Миддлтон Принц Уильям заявил об улучшении самочувствия болеющей раком Кейт Миддлтон

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Британский принц Уильям

Британский принц Уильям поделился новостями об улучшении самочувствия его супруги Кейт Миддлтон, которая борется с онкологическим заболеванием, передает Daily Mail. Об этом поделился во время мероприятия в Портсмуте по случаю 80-летия высадки в Нормандию. Один из гостей спросил, есть ли положительная динамика в состоянии принцессы Уэльской.

Да, она поправляется. Она была бы очень рада быть здесь сегодня, — ответил принц Уильям.

Ранее Page Six со ссылкой на источник писал, что Кейт Миддлтон может никогда не вернуться к исполнению своих прежних королевских обязанностей. По его данным, круг рабочих дел монаршей особы значительно сократился, однако сама супруга наследника британского престола принца Уильяма надеется, что все станет как раньше.

Инсайдер считает, что Миддлтон переоценивает свои силы и возможности организма. Кроме того, королевский эксперт Ричард Фицуильямс заявил, что исход, при котором принцесса возьмет на себя ровно такое же количество работы, как прежде, невозможен. По его словам, окончательное решение будут принимать врачи.

В конце мая Миддлтон появилась на публике во время прогулки с родителями и членами семьи. Жена принца Уильяма выглядела сильно похудевшей. Издание People писало, что Миддлтон хорошо переносит курс химиотерапии, хотя и начала терять волосы и зубы из-за побочных эффектов лечения.