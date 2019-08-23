https://static.news.ru/photo/dd15fc14-c63b-11e9-9b11-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл и принц Гарри Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший королевский обозреватель Дункан Ларкомб заявил, что принц Гарри может потерять свою популярность из-за своего пристрастия к роскоши.

В интервью The Sun Ларкомб рассказал, что герцоги Сассекские стали слишком часто пользоваться частным воздушным транспортом.

Он был народным принцем, теперь он стал каким-то лицемерным, отстранённым и слегка растерянным, — подчеркнул Ларкомб.

Он также добавил, что Гарри и его супруга Меган Маркл переходят от одной «пиар-катастрофы» к другой, из-за чего рискуют потерять свою популярность.

Изменения в поведении младшего сына принцессы Дианы связывают с женитьбой на голливудской актрисе. Меган Маркл неоднократно критиковали за транжирство. Ранее стало известно, что Сассекские потратили более $3 млн на ремонт в своём загородном доме. BBC сообщал, что из собственного кармана они оплатили только установку новых водопроводных труб и кранов.

Шквал критики обрушился на них и после инцидента с дорогостоящим ковром. Стало известно, что супруги выкинули его через два дня, писал News.ru.