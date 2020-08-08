Принц Гарри испёк торт на день рождения Меган Маркл

https://static.news.ru/photo/be1d9946-d974-11ea-996c-fa163e074e61_660.jpg Фото: I-Images/Global Look Press

Меган Маркл исполнилось 39 лет 4 августа, этот день она провела в узком кругу семьи — с мужем, сыном и своей мамой. Принц Гарри порадовал её собственноручно сделанными подарками — рамкой для фотографий и шоколадным тортом.

В добавление к этому он преподнёс Маркл и новое ожерелье, сообщает StarHit. Издание указывает, что отец Меган Томас Маркл не присутствовал на торжестве, так как отказался от общения с дочерью и её семьей после прочтения книги герцогов Сассекских «Обретая свободу». Он опроверг всё там написанное и обвинил дочь в обмане. По его словам, он не получал ни звонков, ни сообщений с приглашениями на её свадьбу, потому что находился в больнице.

Как писал NEWS.ru, накануне дня рождения Меган Маркл с официального сайта королевской семьи исчезла её биография. Изначально на портале были описаны все вехи жизни Маркл. Так, там можно было найти информацию о её детстве, социальной активности и благотворительной работе. Однако теперь на сайте есть лишь краткая справка о замужестве герцогини, рождении сына и отречении от полномочий. Поклонники Маркл считают, что таким образом королевская семья мстит ей. Биографии остальных членов семьи остались неизменны. 4 августа в социальных сетях членов семейства появились сдержанные сообщения с поздравлением для Маркл.