Принц Гарри испёк торт на день рождения Меган Маркл

Меган Маркл исполнилось 39 лет 4 августа, этот день она провела в узком кругу семьи — с мужем, сыном и своей мамой. Принц Гарри порадовал её собственноручно сделанными подарками — рамкой для фотографий и шоколадным тортом.
В добавление к этому он преподнёс Маркл и новое ожерелье,
Как писал NEWS.ru, накануне дня рождения Меган Маркл с официального сайта королевской семьи исчезла её биография. Изначально на портале были описаны все вехи жизни Маркл. Так, там можно было найти информацию о её детстве, социальной активности и благотворительной работе. Однако теперь на сайте есть лишь краткая справка о замужестве герцогини, рождении сына и отречении от полномочий. Поклонники Маркл считают, что таким образом королевская семья мстит ей. Биографии остальных членов семьи остались неизменны. 4 августа в социальных сетях членов семейства появились сдержанные сообщения с поздравлением для Маркл.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен