Прибалтика и Польша попросили приостановить работу ряда аккаунтов из РФ

Литва, Латвия, Эстония и Польша попросили Meta, Twitter, Google и YouTube приостановить аккаунты властей РФ и Белоруссии, а также контролируемых ими СМИ на фоне российской спецоперации на Украине. Как сообщается на сайте литовского правительства, просьба мотивирована ложной информацией, которая, по их мнению, распространяется на этих каналах.

В письме руководителям технологических компаний премьер-министры четырёх стран призывают заблокировать аккаунты, разжигающие войну, распространяющие ложную информацию, аккаунты руководителей России и Беларуси, официальных учреждений и подконтрольных государству СМИ, — сказано в сообщении.

Ранее глава отделения по политике безопасности Facebook Натаниэль Глейхер заявил, что соцсеть запретила российским государственным СМИ рекламировать свои материалы. Кроме того, такая пресса не сможет монетизировать просмотры своего контента.

В компании Google также заявили о том, что в течение последних дней удалили сотни каналов и тысячи видео на YouTube на фоне событий, происходящих на Украине. В Google подчеркнули, что размещают на YouTube видеоконтент из надёжных источников и прилагают все усилия для удаления роликов, противоречащих политике компании.