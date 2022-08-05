Прибалтийский путь во власть: 2,1 млн евро на снос памятника освободителям На месте монумента будет «парк для нашей молодёжи, где она может собираться и играть в спортивные игры»

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В Латвии и Эстонии активизировались кампании по сносу советских памятников. Мэр Риги Мартиньш Стакис пообещал, что на месте Монумента воинам-освободителям от немецко-фашистских захватчиков в рижском районе Задвинье уже через год будет «парк для нашей молодёжи, где она может собираться и играть в спортивные игры». Премьер-министр Эстонии Кая Каллас убеждена, что все советские памятнике в стране надо убрать «как можно быстрее», несмотря на то что сегодня их насчитывается чуть ли не четыре сотни. Наиболее громкие события развернулись в эти дни вокруг памятника танку Т-34 в городе Нарве, где русских насчитывается более 80% населения. В настоящий момент общественники охраняют памятник от сноса, угрожая властям акциями протеста.

В латвийский парламент через демонтаж памятников

Новую волну ажиотажа в отношении Монумента воинам-освободителям подняла пресс-конференция Стакиса, прошедшая в минувший четверг в Рижской думе. Мэр сообщил, что решение о сносе памятника подстегивается законом, согласно которому монумент должен быть уничтожен до 15 ноября нынешнего года. Прежде латвийские власти допускали передачу монумента Музею оккупации Риги. Однако на днях директор этого музея Солвита Виба подтвердила журналистам, что специальная комиссия пришла к выводу, что фрагменты памятника «не могут быть включены в музейную коллекцию», поскольку «не соответствуют необходимым требованиям для экспозиции». На основании выводов музея мэр Стакис объявил о решении снести памятник полностью, на что из резервного фонда рижской думы выделено чуть более €2,1 млн.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press Памятник воинам-освободителям

Для государства очень важна идея, которая бы сплотила общество, а деньги на ликвидацию того, что мешает этой идее, найдутся, несмотря на все трудности из-за повышения цен на электричество и газ, отметил в беседе с NEWS.ru бывший депутат сейма, политолог Вейко Сполитис

Почти €250 тысяч были пожертвованы в течение только одной недели, чтобы государство быстрее снесло этот памятник. Мы должны думать о сплочённости нашего латвийского общества. Делать это надо на основе правдивого нарратива, который объединит наше общество. Таким не является обелиск воинам так называемой Красной армии, оккупировавшей Латвию сперва в 1940 году, а потом ещё в 1945-м. Это место не должно символизировать оккупацию Латвии. Такая память давит на большинство в латвийском обществе. Решения сейма и Рижской думы правильное, хотя, возможно, и запоздалое. Мы сейчас ведём работы, чтобы определить, где находятся останки воинов, наше государство и общество с павшими воинами на воюют: какой бы мундир эти люди не носили, они остаются в памяти. Но памятники — символы тоталитаризма неуместны в нашем обществе, — сказал латвийский политик.

Судя по заявлениям рижского мэра, решено полностью стереть с лица земли даже следы этого монумента, вплоть до декоративного бассейна. В него при сооружении памятника преобразовали естественный пруд — местность эта была заболоченной, здесь находилось устье реки Марупите. На ликвидацию бассейна требуется чуть ли не 45% процентов всех расходов. Мэр на пресс-конференции в думе согласился с тем, что бассейн никому не мешал, но «в законе указано, что там не должно быть никаких деталей с этого ансамбля». Согласно этому же требованию, все скульптурные композиции должны быть уничтожены. Если памятник необходимо ликвидировать до середины ближайшего ноября, то весь парк, связанный с ансамблем, должен исчезнуть до конца июня 2023 года. В средине будущего лета, по выражению мэра, на его месте должна «зеленеть травка».

Лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не смог сдержать своего возмущения по этому поводу.

Господа, этот монумент навсегда останется в сердцах людей как память о великом подвиге русского солдата, победившего фашизм! А что останется в память о вас? Государственный вандализм, политическое кощунство и война с памятниками? — обратился депутат в своём Тelegram-канале к инициаторам и исполнителям решения о сносе монумента в Риге.

Ускоряют ликвидацию Монумента воинам-освободителям, как убеждены эксперты, приближающиеся парламентские выборы в Латвии — голосование намечено на 1 октября нынешнего года. Власть пытается доказать своим избирателям, что способна держать слово «в намеченные сроки». Исчезновение «символа тоталитаризма» либеральные и консервативные партии, из которых сформировано правительство, будут подавать в качестве своей заслуги. Но в то же время оппозиционная партия «Русский союз Латвии» (РСЛ), похоже, уже готова работать от обратного, прежде всего с «русскоязычным электоратом», критикуя власть за расточительную «войну с советским прошлым».

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Депутат Рижской думы и сопредседатель правления РСЛ Мирослав Митрофанов разместил в соцсети заявление о том, что он проголосовал против выделения €2 млн на ликвидацию памятника в Задвинье.

Это аморальное решение, которое принято большинством финансового комитета Рижской думы. Оно аморально вдвойне в условиях нынешнего финансового кризиса, когда многим семьям в Риге зимой не будет хватать средств на оплату коммунальных платежей, тепло и товары первой необходимости. Если есть в Риге те, кто стыдится своей жизни при советской власти, а таких людей очень мало, то они могли бы сброситься и на свои пожертвования устроить это безобразие по сносу памятника. Пусть оплатят свои комплексы ненависти и неудавшейся жизни, — предложил политик.

По словам одного из лидеров РСЛ, членам партии и её избирателям стыдится нечего. Многие из них ещё в далёких 80-х годах прошлого века жертвовали свои деньги на строительство Монумента воинам-освободителям в Задвинье. После того как власть в очередной раз сменится, потомкам тех, кто сносил и выделял на это деньги из рижского бюджета, будет стыдно — им придётся восстановить этот монумент, убеждён Мирослав Митрофанов.

Примечательно, что политики европейского толка, одобряющие снос памятника красноармейцам в Риге, часто осуждают таким образом «тоталитарный советский режим», а не нынешние «имперские устремления Кремля». По всей видимости, нынешняя предвыборная кампания в Латвии не будет строиться на «русофобии», здесь учитывают чувствительность и непредсказуемость Москвы в столь кризисное для всего мира время.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press Памятник воинам-освободителям

Эстонские иллюзии: нет памятников, нет и России?

Спешат с ликвидацией советских памятников и в соседней Эстонии. Наиболее известные монументы, которые способны вызвать протесты местных русскоязычных жителей, здесь предложили переместить в «непубличное пространство». Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала, что судьбой каждого конкретного памятника будет заниматься местное самоуправление, напомнив, что всего в стране их от 200 до 400. При этом она подчеркнула, что случай с памятником танку Т-34 в Нарве особый.

Отдельная тема — Нарва. Поскольку видно, что город самостоятельно убирать танк не намерен, государство должно принять это решение. Важно подчеркнуть, что чтить память погибших не запрещено. Но это надо делать там, где для этого подходящее место, то есть на кладбище, где это можно сделать с сохранением достоинства. Танк — это орудие убийства. Это не памятный объект. Под ним даже нет военных захоронений, — приводит слова Каллас РИА Новости.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил национальной телерадиовещательной компании ERR, что убрать танк необходимо в течение месяца. Он даже предложил парламенту собраться в экстренном порядке и принять отдельные законы для переноса советского памятника.

После этих заявлений жители Нарвы организовали круглосуточное дежурство возле монумента. По их словам, это необходимо, чтобы не позволить властям расправиться с памятником, в том числе и перенести его в музей, как предложил на днях глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. Удивление у горожан вызывает тот факт, что в Нарве около двадцати памятников, символизирующих советскую победу над гитлеризмом, но власти упорно делают акцент на памятнике танку. Видимо, потому, что это самый большой советский монумент в городе, сюда приезжают возлагать цветы новобрачные после ЗАГСа.

Фото: Социальные сети Монумент советскому танку Т-34

Эстонские власти воспользовались тем, что Россия сейчас занята на другом направлении, чтобы попытаться искоренить всё, что их не устраивает, отметил в беседе с NEWS.ru президент Российской ассоциации прибалтийских исследований профессор Николай Межевич.

Нарва — это русский город. Я хорошо помню, как ещё в 80-х годах прошлого века эстонцы, живущие в Нарве, разделяли наши ценности, убеждения. Горожане собирались у этого памятника, как и у других в День Победы и в День освобождения Нарвы от фашистов. После распада Советского Союза в Эстонии к власти пришли люди лишь с одной идеей — национальной. Началось постепенное уничтожение всего неэстонского, не только русского. Были проблемы у них с поляками, евреями. Тридцать лет ситуация ухудшалась. Сейчас, когда Россия занята более глобальными вопросами, эстонские власти решили, что пришло время, чтобы избавиться от всего, что они считают для себя проблемой: от памятников до звучащей на улицах русской речью. Начали с уничтожения памяти, понимая, что войну начинать с ними из-за этого Россия не станет. Николай Межевич профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что установленный в приграничной с Россией Нарве памятник танку Т-34 необходимо убрать, несмотря на протесты жителей города. Столь категоричную позицию эксперты считают характерной для Таллина по отношению к русскоязычным гражданам. Борьбу с памятниками эстонские власти рассматривают исключительно как попытку принизить роль русскоязычных людей в обществе, предлагая им или покинуть страну, или стать «европейцами», прервав духовную связь с Россией.