При пожаре в ночном клубе в Испании пропали без вести 18 человек

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При пожаре на дискотеке в испанском городе Мурсия 18 человек пропали без вести, заявил заместитель мэра Ребеки Перес в интервью телеканалу RTVE. Экстренные службы автономного сообщества Мурсия ранее сообщили о 13 найденных телах на месте пожара.

К сожалению, у нас есть информация о 18 пропавших без вести. Мы не можем с уверенностью сказать, что эти люди все еще находятся на месте пожара, — заявил Бальеста.

Мэром города объявлен трехдневный траур в память о тех, кого не удалось спасти.

Ранее в Сети появились кадры пожара в многоквартирном доме в Тобольске, который возник после взрыва газа. В МЧС сообщили, что в результате ЧП пострадали три человека. На опубликованных в Сети кадрах видно, что загорелся пятый этаж жилого дома, после чего огонь перешел на крышу. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. На месте ЧП работали более 60 пожарных и 20 единиц техники МЧС России, а также две кареты скорой помощи.

Также сообщалось о взрыве газа в многоэтажном доме в Махачкале. Сотрудники пожарной службы установили, что эпицентр находился на четвертом этаже. После взрыва квартиру охватил пожар.

Ранее сообщалось о крупном пожаре на открытой автомобильной стоянке в Кирове. По данным регионального управления МЧС, полностью выгорели шесть грузовиков. Инцидент произошел в Автотранспортном переулке. К тушению возгорания привлекли семь пожарных расчетов. Никто не пострадал.