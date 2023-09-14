В Махачкале взорвался газ в многоэтажном доме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Взрыв газа произошел в многоэтажном жилом доме в Махачкале, сообщил телеканал РЕН ТВ. Информации о пострадавших пока не поступало.

Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты установили, что хлопок газовоздушной смеси случился в квартире на четвертом этаже. После взрыва начался пожар. В настоящее время данные об инциденте уточняются.

Ранее стало известно, что в жилом доме в Махачкале произошел взрыв. Пожарные эвакуировали подъезд, в котором произошел взрыв, также была угроза обрушения. В районной администрации сообщили, что при взрыве газа в многоквартирном доме пострадали четыре человека.

До этого 4 августа в городе Канске Красноярского края в одном из жилых пятиэтажных домов на улице Каландарашвили произошел взрыв бытового газа. В городе был введен режим ЧС. Врио главы региона Михаил Котюков сообщал, что в результате взрыва никто не погиб, причины ЧП устанавливали правоохранительные органы. Жильцов пострадавшего подъезда обязались направить в пункт временного размещения, некоторые люди решили пожить у родственников. По данным МЧС, в нескольких квартирах были повреждены межкомнатные перегородки, окна и двери, спасатели эвакуировали из здания около 200 человек, в том числе порядка 20 детей.