Президент Украины и госсекретарь США обсудили ситуацию в Донбассе

https://static.news.ru/photo/76ff3796-e7b5-11ea-8598-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский провёл переговоры с государственным секретарём Соединённых Штатов, главной темой которых стал режим тишины на юго-востоке страны.

Об этом сообщила пресс-служба главы Украины в Twitter.

Госсекретарь США поздравил с установлением режима тишины в Донбассе. 31 день боевых потерь среди военнослужащих нет. Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке США и Европы, — сказано в сообщении Зеленского.

. @SecPompeo congratulated the achievement of the ceasefire in #Donbas . There are no casualties for 31 days. This was achieved thanks to both our work and the support of the #USA & the #EU . Grateful for the bipartisan support of the sovereignty and territorial integrity of pic.twitter.com/oIvtipG5Gp — ÐÐ¾Ð»Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ ÐÐµÐ»ÐµÐ½ÑÑÐºÐ¸Ð¹ (@ZelenskyyUa) August 26, 2020

Действующий режим тишины предполагает полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, он предусматривает дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.

Договориться об условиях перемирия удалось на заседании Трёхсторонней контактной группы, которое прошло 22 июля в формате видеоконференции. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России. Это рабочий орган для решения оперативных вопросов по Минским соглашениям, которые были разработаны в 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

Как писал NEWS.ru, в среду заместитель государственного секретаря США Стивен Биган прибыл с визитом в Киев. Накануне политик провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и его заместителями — Сергеем Рябковым и Игорем Моргуловым.