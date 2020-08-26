В Киев прибыл замгоссекретаря США Стивен Биган

https://static.news.ru/photo/f6bdee1a-e7b4-11ea-a6b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ryu Seung-Il/Global Look Press

Заместитель государственного секретаря США Стивен Биган прибыл с визитом в Киев. Накануне политик провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и его заместителями — Сергеем Рябковым и Игорем Моргуловым.

О прибытии Бигана в Киев рассказало посольство США на Украине в Twitter.

Заместитель государственного секретаря США Стивен Биган прибыл в Киев! Нет большего сторонника Украины, чем Соединенные Штаты, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый замгоссекретаря США Стивен Биган встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и обсудил ситуацию в Белоруссии. В ходе переговоров Биган осудил применение насилия против белорусского народа и выразил поддержку суверенитету Белоруссии и праву народа на самоопределение.

На встрече стороны также обсудили ситуацию с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. Биган определил произошедшее как «инцидент» и отметил, что в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера, Вашингтон «примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году». В МИД в свою очередь заявили, что обвинения в адрес омских врачей о попытках скрыть истину об отравлении Навального в ведомстве считают «глубоко оскорбительными».

С российской стороны собеседнику сказали о «недопустимости голословных обвинений» и сообщили, что власти РФ «выступают за самое тщательное и максимально объективное расследование произошедшего».