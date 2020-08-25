Лавров обсудил с замгоссекретаря США Белоруссию и инцидент с Навальным

https://static.news.ru/photo/a86df766-e6d1-11ea-a0ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый замгоссекретаря США Стивен Биган встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Пресс-секретарь посольства Соединённых Штатов в РФ Ребекка Росс сообщила, что стороны обсудили ситуацию в Белоруссии.

В ходе переговоров Биган осудил применение насилия против белорусского народа и выразил поддержку суверенитета Белоруссии и права народа на самоопределение, — отметила Росс.

По её словам, также замгоссекретаря выразил глубокую озабоченность состоянием Алексея Навального.

U.S. Deputy Secretary of State Biegun met with Russian Foreign Minister #Lavrov in Moscow today. @mfa_russia pic.twitter.com/pmSdmggaNK — Rebecca Ross (@USEmbRuPress) August 25, 2020

Как писал NEWS.ru, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказал, что первого замгоссекретаря США, прибывшего в Москву для переговоров с Сергеем Лавровым, угостили русскими блюдами. В меню были щи с лесными грибами.

Американский дипломат прилетел в российскую столицу для обсуждения ситуации в Белоруссии, где с 9 августа 2020 года не утихают протесты после выборов главы государства, на которых в шестой раз победил нынешний глава республики Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская — 10,1%. Митингующие считают, что результаты сфальсифицированы.