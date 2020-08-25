Российский МИД оскорбили заявления Запада об отравлении Навального

https://static.news.ru/photo/719ac4cc-e6f3-11ea-b625-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел России прокомментировало российско-американские консультации с участием первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигана. Там заявили, что обвинения в адрес омских врачей о попытках скрыть истину об отравлении политика Алексея Навального в МИД считают «глубоко оскорбительными».

Биган определил произошедшее как «инцидент», говорится на сайте ведомства.

В случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, — заявил он.

С российской стороны собеседнику сказали о «недопустимости голословных обвинений» и сообщили, что власти РФ «выступают за самое тщательное и максимально объективное расследование произошедшего».

Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших Навальному высококвалифицированную помощь, — отмечается в заявлении МИД.

Там добавили, что немецким врачам передали все данные истории болезни пациента.

Рассчитываем, что и немецкие медики проявят столь же профессиональный подход и не допустят использования результатов их лабораторных исследований в каких-либо политизированных целях, — говорится в заявлении ведомства.

Российская сторона обратила внимание Бигана на «подозрительную поспешность» в «подхватывании» в США и Евросоюзе версии об умышленном отравлении Навального.

Неизбежно возникает вопрос — кому это выгодно? Российскому руководству — явно нет. Более того, мы вновь напомнили о нашей готовности открыто, непредвзято и с реально установленными фактами на руках рассмотреть не только данный конкретный случай, но и так называемые дела А. В. Литвиненко и Скрипалей, о которых сейчас вновь дружно и как по команде вспомнили западные СМИ. Пока ответы на все наши предельно конкретные вопросы отсутствуют, — заключили в МИД.

Накануне, как писал NEWS.ru, представитель Навального Кира Ярмыш напоминала, что дело об отравлении правоохранительные органы не возбудили. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами заявил, что в настоящий момент нет поводов для уголовного расследования отравления Навального.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.