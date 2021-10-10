Президент Сербии поблагодарил Россию за «Спутник V»

Президент Сербии Александр Вучич по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что его страна благодарна России за предоставление вакцины «Спутник V» и помощь в борьбе с коронавирусом. По его словам, поддержка Москвы помогла сербам в условиях пандемии чувствовать себя увереннее, сообщает РИА Новости.

Во время кризиса, связанного с ковидом, мы получили первый и второй компонент «Спутника V», это стало отличным показателем. Не забудем и российских врачей с техникой, которые в начале этого кризиса оказали нам помощь. Наши граждане стали намного увереннее тогда, — отметил Вучич.

Он добавил, что в Сербии хорошо помнят, кто всегда в трудное время помогает, и об этой помощи и поддержке там не забывают. Данные слова относятся и к вопросу территориальной целостности и суверенитета Сербии, за поддержку которых Белград также благодарит Москву, подчеркнул Вучич.

Ранее стало известно, что европейцы вовремя не заключили долгосрочных контрактов на поставку топлива из России, в этом кроется причина газового кризиса в Европе, заявил Александр Вучич. Именно это, по словам главы государства, и привело к сильному подорожанию газа. Вучич считает, что европейские страны могут купить газ только у России, альтернативы нет.