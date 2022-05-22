Президент Польши приехал в Киев

Анджей Дуда / Фото Łukasz Gągulski/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда приехал в Киев, чтобы обратиться с посланием к Верховной раде, сообщает пресс-служба польского лидера. Он станет первым главой иностранного государства, который выступит в украинском парламенте с начала спецоперации России.

В Верховной раде в Киеве президент Польши выступит с посланием в качестве первого главы иностранного государства с начала спецоперации, — говорится в сообщении пресс-службы.

Дуда ранее призвал международное сообщество «принудить» Россию выплатить Киеву контрибуцию после окончания спецоперации. Средства он предложил направить на восстановление страны. В Госдуме после этого предложили поставить Польшу в очередь на денацификацию.

Ранее Дуда выступил против диалога с РФ до тех пор, пока она не признает нарушения, допущенные на Украине. Польский лидер заявил, что России должны быть поставлены «жёсткие условия», а также высказался за ужесточение санкций.