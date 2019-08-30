https://static.news.ru/photo/b7112b4a-cbec-11e9-8eba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Staff of the Armed Forces of Ukraine

Польская система здравоохранения может помочь в лечении солдат украинской армии, раненных в боях в Донбассе, заявил президент Польши Анджей Дуда.

Он отметил, что в Варшаве хотят помочь и уже обсуждали этот вопрос с министром обороны Украины, передаёт ТАСС .

У нас хорошая военная система здравоохранения для раненных в донбасском конфликте украинских солдат, — подчеркнул он.

Политик также попросил украинского лидера Владимира Зеленского разрешить эксгумацию жертв Организации украинских националистов. По его мнению, только получение каждым убитым надгробия и имени позволит нормализовать межчеловеческие отношения.

Эти элементы могут быть реализованы, если мы получим возможность реализации эксгумационных работ. Я попросил президента Зеленского, чтобы мораторий, введённый прежними властями Украины был отменён, — добавил глава Польши.

Зеленский ответил положительно, заключил он.

Ранее News.ru писал, что Зеленский провёл переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой. На встрече обсуждалась санкционная политика по отношению к России.