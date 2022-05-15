Президент Финляндии оценил уровень угрозы со стороны России Президент Финляндии не верит в угрозу со стороны России

Президент Финляндии Саули Ниинистё / Фото IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Президент Финляндии Саули Ниинистё не верит в то, что Россия представляет для его страны непосредственную угрозу. Он сообщил в интервью CNN, что у РФ не было и нет планов нападать на финнов. Ниинистё также отметил, что был удивлён, с каким спокойствием российский лидер Владимир Путин воспринял его слова о присоединении Финляндии к НАТО.

Я не думаю, что они планировали атаки на Финляндию ни тогда, ни сейчас, — сказал Ниинистё.

Ранее президент Финляндии провёл телефонный разговор с Путиным, в ходе которого рассказал о планах по присоединению к Альянсу. Российский лидер назвал ошибочным отказ Хельсинки от традиционной политики военного нейтралитета. При этом он заверил Ниинистё в том, что никаких угроз для безопасности Финляндии нет.

15 мая власти Финляндии объявили о своём намерении подать заявку на членство в НАТО. Совместное заявление сделали Ниинистё и премьер-министр Санна Марин на пресс-конференции в президентском дворце в Хельсинки. Ожидается, что парламент Финляндии одобрит решение в ближайшие дни.