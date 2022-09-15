Президент Эстонии заявил, что страна готовится к размещению дивизии НАТО

Фото: Mihkel Maripuu via www.imago-ima/Global Look Press

Президент Эстонии Алар Карис

Власти Эстонии выделили средства на подготовку военной инфраструктуры республики к размещению дивизии НАТО, заявил президент Эстонии Алар Карис на встрече с главой военного комитета НАТО Робом Бауэром. По его словам, которые приводит ТАСС, для Эстонии очень важно содействовать готовности сил НАТО обеспечить безопасность республики в случае вооруженного конфликта.

Наша цель — создать основу для размещения дивизии НАТО, которая позволит ей эффективно взаимодействовать с Силами обороны Эстонии при выполнении операций, — сказал Карис.

Ранее портал государственного телерадиовещания страны ERR сообщил, что Эстония готовится к организации вооруженного партизанского сопротивления в случае оккупации. Соответствующий законопроект, подготовленный Министерством обороны, может быть принят уже в этом году. Он даст Силам обороны полномочия заниматься подготовкой вооруженного сопротивления на оккупированных территориях, создавая для этого агентурные сети и поддерживающую инфраструктуру типа конспиративных квартир и тайников для хранения снаряжения.