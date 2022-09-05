ERR: Эстония организует партизанское сопротивление в случае оккупации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эстония готовится к организации вооруженного партизанского сопротивления в случае оккупации страны, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR. Соответствующий законопроект, подготовленный Министерством обороны, будет представлен на утверждение правительству в сентябре и может быть принят уже в этом году.

Министерство обороны готовит законопроект, который даст Силам обороны полномочия заниматься подготовкой вооруженного сопротивления на оккупированных территориях, создавая для этого агентурные сети и поддерживающую инфраструктуру, например, конспиративные квартиры и тайники для хранения снаряжения, — говорится в сообщении.

По словам вице-канцлера Министерства обороны Маргит Гросс, дополнительные полномочия нужны также для подготовки законспирированных лиц, которые будут работать на оккупированной территории. Сейчас таких полномочий у Сил обороны нет.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга Владимир Ераносян сообщил, что НАТО занимается в Эстонии подготовкой диверсантов для атак на российскую территорию. По его словам, прибалтийская республика превратилась в хаб, где тренируются террористы для ведения асимметричной войны внутри РФ. Он также отметил, что НАТО под руководством США расширяет свое присутствие в Эстонии, используя для этого ситуацию на Украине. В частности, туда прибыли два батальона Альянса, укомплектованные преимущественно представителями Великобритании.