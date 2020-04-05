Президент Чехии сообщил о неспособности ЕС координировать действия

Президент Чехии Милош Земан заявил об отсутствии у Евросоюза способности действовать сообща. По его словам, это наглядно показала ситуация с пандемией коронавируса.
Пандемия совершенно точно ослабит Евросоюз. Она продемонстрировала неспособность ЕС к координационным действиям, — отметил Земан.
Он также добавил, что руководящие органы союза действовали крайне размерено в экстренной ситуации. Земана возмутило отсутствие чёткого плана действий у ЕС.
Его нужно создать. Во главе Евросоюза не могут стоять посредственные чиновники, — подчеркнул чешский лидер.
NEWS.ru передавал ранее, что власти Чехии приняли решение полностью закрыть границы из-за коронавируса. Иностранным гражданам ограничили въезд на территорию страны до последующих распоряжений.
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