Президент Чехии сообщил о неспособности ЕС координировать действия

https://static.news.ru/photo/6f1ec0c4-773e-11ea-af40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr/Global Look Press

Президент Чехии Милош Земан заявил об отсутствии у Евросоюза способности действовать сообща. По его словам, это наглядно показала ситуация с пандемией коронавируса.

Пандемия совершенно точно ослабит Евросоюз. Она продемонстрировала неспособность ЕС к координационным действиям, — отметил Земан.

Он также добавил, что руководящие органы союза действовали крайне размерено в экстренной ситуации. Земана возмутило отсутствие чёткого плана действий у ЕС.

Его нужно создать. Во главе Евросоюза не могут стоять посредственные чиновники, — подчеркнул чешский лидер.

NEWS.ru передавал ранее, что власти Чехии приняли решение полностью закрыть границы из-за коронавируса. Иностранным гражданам ограничили въезд на территорию страны до последующих распоряжений.