Европа

Президент Чехии сообщил о неспособности ЕС координировать действия

16:02, 05 апреля 2020 19
Фото: Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr/Global Look Press

Президент Чехии Милош Земан заявил об отсутствии у Евросоюза способности действовать сообща. По его словам, это наглядно показала ситуация с пандемией коронавируса.

Пандемия совершенно точно ослабит Евросоюз. Она продемонстрировала неспособность ЕС к координационным действиям, — отметил Земан.

Он также добавил, что руководящие органы союза действовали крайне размерено в экстренной ситуации. Земана возмутило отсутствие чёткого плана действий у ЕС.

Его нужно создать. Во главе Евросоюза не могут стоять посредственные чиновники, — подчеркнул чешский лидер.

NEWS.ru передавал ранее, что власти Чехии приняли решение полностью закрыть границы из-за коронавируса. Иностранным гражданам ограничили въезд на территорию страны до последующих распоряжений.

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