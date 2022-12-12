Президент Чехии признал, что имел ошибочное мнение о Путине

Фото: Roman Vondrous/Global Look Press

Президент Чехии Милош Земан

Президент Чехии Милош Земан признал, что составил ошибочное мнение о российском коллеге Владимире Путине, думая, что тот печется об интересах своей страны, сообщает Чешское радио. По словам чешского политика, агрессивные действия со стороны России не идут ей на пользу.

Я видел в нем политика, пекущегося об интересах своей страны. Агрессия была против интересов Российской Федерации. Если он этого не осознавал, тем хуже для него, — заявил он.

Земан добавил, что в ситуации вокруг Украины интересы безопасности превалируют над экономическими выгодами, и призвал быть солидарными с Киевом. Из-за конфликта под угрозой оказалась и безопасность Чешской Республики, считает президент.

Ранее Земан призвал Евросоюз и союзников дать решительный военный ответ в случае применения РФ ядерного оружия на Украине. В беседе с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани он подчеркнул, что реакция стран Европы на возможную атаку должна быть незамедлительной.