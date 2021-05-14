Президент Чехии озвучил ещё одну версию взрывов во Врбетице

https://static.news.ru/photo/075a1a58-b66f-11eb-b7a2-96000091f725_660.jpg Милош Земан Фото: Tomas Tkacik/Global Look Press

Президент Чехии Милош Земан заявил, что взрывы на складах во Врбетице могли быть устроены с целью скрыть недостачу хранившихся там боеприпасов. Такое мнение он высказал в интервью программе «Президентский пресс-клуб» радиостанции «Частота-1».

Глава чешского государства подчеркнул, что не является сторонником лишь одной версии ЧП, согласно которой к взрывам причастны российские спецслужбы. Власти и сотрудники правоохранительных органов должны обратить внимание на недостачу боеприпасов, которую могли скрыть таким способом.

Министр юстиции Мария Бенешова также говорила об этом. Речь могла идти о скрытии недостачи, — отметил политик.

Отношения между Чехией и Россией ухудшились после того, как Прага выслала 18 дипломатов РФ. Их обвинили в связях со спецслужбами и причастности к взрывам во Врбетице. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов. Кроме того, российские власти отвергли обвинения Чехии по поводу взрывов. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что правительство Чехии стало заложником политики США в отношениях с Россией.

Ранее глава правительства Чехии Андрей Бабиш обратился к партнёрам по ЕС с призывом выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату из-за произошедших в 2014 году взрывов на складе во Врбетице.