Первые трое заражённых коронавирусом COVID-19 выздоровели в Италии. Для экспериментального лечения использовали препараты против ВИЧ и вируса Эболы.
Национальный институт инфекционных заболевания Lazzaro Spallanzani выписал двух пожилых китайских туристов и итальянца, вернувшегося больным из Ухани.
В случае двух китайских туристов мы использовали антивирусную терапию, которая используется при других патологиях. Эти лекарства, которые, по мнению наших экспертов, имеют схожие свойства и могут помочь в таких случаях. Также применялись аппараты для поддержки вентиляции лёгких, — цитирует РИА Новости директора института Марту Бранка.
Как отметила Бранка, использование препаратов «Лопинавир» и «Ритонавир» предварительно одобрила Всемирная организация здравоохранения. Итальянские медики продолжат лечить заболевших с применением этих средств, чтобы оценить эффективность лечения.
Число заболевших в Италии превысило 520 человек, 14 инфицированных погибли.
Как писал NEWS.ru, к 27 февраля коронавирус поразил более 82,5 тысячи человек: около 2,8 тысячи погибли, выздоровели больше трети заболевших. Основной очаг заражения — китайских город Ухань.