Премьера Словакии хотят отправить в отставку из-за поставок «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/74595946-8593-11eb-8586-96000091f725_660.jpg Игорь Матович Фото: Filip Radwanski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидер одной из правящих партий Словакии «За людей» Вероника Ремишова заявила, что лучшим решением для разрешения нынешнего кризиса в стране будет отставка премьер-министра страны Игоря Матовича и вице-премьера Рихарда Сулика.

Одним из решений кризиса могли бы стать досрочные выборы в парламент, но это привело бы к длительному хаосу в стране. Поэтому наилучшим решением стал бы уход из правительства Матовича и Сулика. Понимаю, что чисто по-человечески это неприятно, но, с оглядкой на прошедшие переговоры, вижу это единственным решением для выхода из кризиса, — цитирует РИА Новости Ремишову.

Ранее в Словакии прошли переговоры лидеров правящей коалиции, в ходе которых обсуждалось продолжение сотрудничества на фоне критической эпидемиологической ситуации в стране. По итогам переговоров было принято решение об отставке главы Минздрава Марека Крайчи. Лидеры отдельных партий также крайне негативно встретили решение главы кабмина Игоря Матовича об использовании российской вакцины «Спутник V».

Матович, в свою очередь, заявил, что министр здравоохранения стал «ритуальной жертвой» разногласий в правящей коалиции, и попытался оставить его на посту до начала применения «Спутника V».

Как сообщал NEWS.ru, молодая учительница из средней школы скончалась в Словакии через две недели после прививки от коронавируса вакциной производства компании AstraZeneca. Предварительной причиной смерти названы отёк мозга, тромбофилия и лёгочная эмболия. С начала вакцинации Государственный институт по контролю лекарств в Словакии получил более 800 сообщений о нежелательных последствиях после прививок. Смертей прежде в стране не фиксировали.