https://static.news.ru/photo/44484dd0-307f-11ea-b146-fa163e074e61_660.jpg Андрей Бабиш Фото: Katerina Sulova/CTK/Global Look Press

Андрей Бабиш, долларовый миллиардер, занимающий пост главы чешского кабмина с 2017 года, может влиять на распределение финансовых дотаций в пользу связанного с ним холдинга Agrofert. Об этом сообщил источник в Еврокомиссии (ЕК).

Собеседник пражского портала Neovlivni.cz заверил , что знаком с окончательным вариантом текста аудиторского отчёта ЕК с выводами о конфликте интересов Бабиша. Сообщается, что текст документа пока составлен только на английском языке. ЕК, как утверждает портал, хочет прекратить выплаты холдингу и вернуть ранее полученные им из европейских фондов суммы.

В начале декабря местные СМИ сообщили, что ЕК требует от чешской стороны вернуть почти €18 млн, которые были перечислены Agrofert в качестве дотаций.

Брюссель при этом считает Бабиша владельцем холдинга на данный момент, а также владельцем двух фондов, через которые премьер-министр и управляет Agrofert.

Agrofert является одной из крупнейших европейских аграрных компаний. В её состав входят более 200 европейских фирм, на которых трудятся более 32 тыс. сотрудников. Бабиш утверждает, что передал управление холдингом попечительским фондам ещё с приходом в большую политику. Премьер подчёркивает, что не нарушал чешских законов и никак не влияет на работу этих самых фондов. Однако ещё в середине ноября жители Праги вышли на митинг. Протестующие поставили Бабишу ультиматум и потребовали наконец-то сделать выбор между бизнесом и политикой.

Как писал NEWS.ru, в начале января Бабиш заявил, что Чехия проводит массовую модернизацию армии и вкладывается в её финансирование. По словам премьера, вооружение армии улучшается и растёт численность личного состава.