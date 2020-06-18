Правительственный кризис на Украине усугубляется: Верховная рада на заседании 18 июня, вопреки прогнозам, не поддержала предложенную кабинетом министров программу деятельности. Парламентарии уже отправляли документ на доработку, однако и обновлённая версия их не устроила. В итоге страна теперь получила «подвешенное» правительство, которое рискует быть отправленным в отставку в любой момент. Однако для президента Украины Владимира Зеленского в этой ситуации есть как минусы, так и плюсы.

Программа деятельности кабмина была представлена ещё весной, однако её первая редакция была в штыки воспринята оппозиционными партиями, сравнивавшими её со школьным рефератом и студенческой курсовой работой. Документ, посвящённый стратегии по восстановлению экономики Украины, критиковали за краткость, отсутствие конкретных мер и сроков их реализации. Те же шаги, что описаны в программе, её противники считают нереализуемыми. Например, частичное снижение налоговой нагрузки, — оно выглядит маловероятным с учётом того, что, согласно требованиям Международного валютного фонда, украинские власти должны как раз увеличить налоги.

Премьер-министру страны Денису Шмыгалю и членам правительства в соответствии с регламентом Рады было предоставлено право в течение 15 дней доработать документ. 12 июня его обновлённая версия была внесена на рассмотрение в парламент.

Yuliya Ovsyannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

С учётом того, что большинство в Раде (246 кресел) принадлежит пропрезидентской партии «Слуга народа», а Шмыгаль — фактически ставленник Зеленского, шансы на принятие программы (для этого необходимо 226 голосов) выглядели вполне реальными. Однако 18 июня лишь 207 депутатов поддержали представленный премьером документ. При этом права на его повторную доработку у правительства уже нет.

Как отметил в разговоре с NEWS.ru директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, теперь положение кабмина, который и ранее подвергался критике, стало ещё более неопределённым.

Решение депутатов означает, что новую потенциальную программу деятельности правительства нельзя рассматривать в течение года. Таким образом, кабмин теперь будет работать без программы и без иммунитета, который она давала бы в случае утверждения парламентариями. Суть этого иммунитета в том, что на протяжении года правительство нельзя было бы отправить в отставку (хотя у него и есть право уйти по собственному желанию). Сейчас же это стало возможным. Разумеется, отказ депутатов принимать программу Шмыгаля усилит правительственный кризис. Руслан Бортник директор Украинского института анализа и менеджмента политики директор Украинского института анализа и менеджмента политики

По словам Бортника, с одной стороны, министры становятся крайне зависимыми от парламента. С другой — тот факт, что Рада не пожелала разделить ответственность с кабмином, свидетельствует о её готовности отправить его в отставку. Поэтому нынешнее украинское правительство — временное, ситуативное, отметил директор Украинского института анализа и менеджмента политики.

Вердикт Рады косвенно подтверждает углубление раскола во фракции «Слуги народа», которая при наличии более чем достаточного числа депутатов всё равно не стала единогласно поддерживать правительство. Очевидно, свою роль сыграл в данном случае и «фактор Коломойского»: о том, что в правящей партии существует фронда по отношению к Зеленскому — из числа людей, симпатизирующих украинскому олигарху или же зависящих от него, — известно давно. Вполне вероятно, что демарш этих депутатов при голосовании по программе кабмина был связан с «антиколомойским законом», подписанным президентом в мае.

Денис Шмыгаль Volodymy Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Разумеется, и противоречия во фракции «Слуги народа», и решение Рады — очередной тревожный сигнал для Зеленского, особенно на фоне падения рейтингов одобрения (хотя он всё равно остаётся самым востребованным политиком на Украине).

В то же время не исключено, что «подвешенный» кабмин в некоторой степени выгоден и самому президенту. В случае промахов правительства ему удастся дистанцироваться от фигуры Шмыгаля и отдать на откуп Раде вопрос отставки министров, а не решать проблему лично.