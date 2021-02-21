Премьер Словакии требует срочно закупить «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/269d19f2-749c-11eb-af05-96000091f725_660.jpg Фото: Igor Matovic / facebook

Словакия срочно должна закупить партию российской вакцины «Спутник V», заявил премьер-министр страны Игор Матович.

Он написал в своём Facebook, что уже договорился с российскими партнёрами о сотрудничестве. Матович выразил недовольство тем, что в четверг его правительство не пришло к единому мнению по покупке «Спутника V».

Дело в том, что представители правоцентристской партии «За людей» настаивают на предварительной регистрации препарата в Евросоюзе.

Тот, кто хочет, чтобы мы подождали с [заключением] договора на поставку российской вакцины до её регистрации Европейским агентством лекарственных препаратов — до того времени, когда все её объемы производителем будут полностью распроданы, просто не хочет, чтобы «Спутник V» был в Словакии, — написал премьер.

Он обвинил своих оппонентов в том, что они и дальше хотят полагаться на Европу, которая не в состоянии обеспечить вакциной всех нуждающихся вовремя. Также глава правительства обвинил министров, отказавшихся закупать российский препарат, в том, что страна и дальше будет страдать от локдауна и напрасных смертей.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат государственной Думы, академик РАН Геннадий Онищенко объяснил свой выбор прививки — он поставил себе третью зарегистрированную в России вакцину «КовиВак» центра Чумакова. В общем-то, логика достаточно простая. Моя иммунная система выработала антитела на цельный коронавирус, каким его создала природа, сказал он.