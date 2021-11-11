Премьер Саксонии призвал прекратить «игры» вокруг «Северного потока — 2»

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер подчеркнул важность «Северного потока — 2» для энергосистемы Германии. По его словам, необходимо прекратить игры вокруг газопровода, а Москве и Берлину нужно стремиться к продолжению диалога на разные темы, сообщает ТАСС.

Необходимо прекратить «игры» вокруг «Северного потока — 2». Это важная стратегическая инвестиция, — сказал он журналистам.

По мнению главы правительства Саксонии, «есть различные интересы, есть противоречия, но главное — сохранять диалог».

Основной силой в ФРГ, выступающей против проекта, являются «Зелёные», а также разнообразные экологические организации. При этом руководство страны, в том числе и и. о. канцлера Германии Ангела Меркель, неоднократно выступало за завершение проекта, так как стране требуется больше газа.

Ранее стало известно, что Германия может заморозить проект газопровода «Северный поток — 2». Новые власти страны готовы пойти на такой шаг ради Украины. Кроме того, американские сенаторы предложили ввести новые санкции против российского трубопровода, по которому в Европу планируется поставлять голубое топливо, в котором так нуждаются жители ЕС.