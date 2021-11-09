Германия допустила заморозку «Северного потока — 2»

Германия может заморозить проект газопровода «Северный поток — 2». Новые власти страны готовы пойти на такой шаг ради Украины. Об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

В материале отмечается , что Германия попала в энергетическую зависимость от России и это является самой большой внешнеполитической проблемой страны. В статье указано, что подобная проблема возникла ещё во времена холодной войны, но власти Германии на протяжении многих лет старались её приуменьшить.

Автор материала полагает, что аргумент о том, что РФ и ФРГ нуждаются друг в друге как поставщик и покупатель, верен лишь отчасти. В издании убеждены, что Россия готова платить высокую цену за зависимость Германии, чтобы иметь возможность продвигать свои интересы. В статье подчёркивается, что если немецкое правительство думает о наступающей зиме, то президент РФ Владимир Путин мыслит стратегически и доходы от продажи газа не имеют для него первостепенного значения.

В статье отмечается, что Путин пообещал, что дефициту газа на европейском рынке придёт конец, как только будет запущен газопровод «Северный поток — 2». Автор материала считает это чуть ли не шантажом и призывает не поддаваться ему.

В связи с этим издание призывает новые власти Германии не поддаваться на шантаж и принять единственное решение: разделить владельца газа и оператора газопровода «Северный поток — 2», искать альтернативные поставки и быть готовыми принять решение о заморозке газопровода.

Ранее сообщалось, что в американском сенате предложили ввести новые санкции против трубопровода «Северный поток — 2». Согласно документу, опубликованному на сайте комитета по иностранным делам сената Конгресса США, представители Республиканской партии предлагают применить новые ограничительные меры в отношении компании — оператора Nord Stream 2 AG.