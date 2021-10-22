Премьер Польши пообещал стране защиту от «третьей мировой войны» с ЕС

Позиция Варшавы будет под надёжной защитой в случае начала Евросоюзом «третьей мировой войны». Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пообещавший не допустить лишения страны обещанных финансовых средств от Брюсселя, сообщает Financial Times.

Выделение Варшаве финансирования ЕС оказалось под угрозой из-за кризиса верховенства права в Польше. Конфликт между Варшавой и Брюсселем уже привёл к переносу по срокам одобрения пакета мер по восстановлению экономики Польши от коронавируса на сумму €36 млрд евро. Под угрозой ещё десятки миллиардов.

Если Еврокомиссия начнёт третью мировую войну, мы будем защищать наши права с помощью любого оружия, которое только есть в нашем распоряжении, — подчеркнул Моравецкий.

По его словам, жёсткими ответными мерами Варшава встретит любое действие, направленное на сокращение финансирования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидеры стран Евросоюза собираются общими усилиями постараться уговорить их польского коллегу «смирить гордыню» и отменить принятые в Польше законы, не вписывающиеся в правовые нормы ЕС. Если Варшава останется непреклонной, это создаст невозможную для единой Европы ситуацию, когда законы отдельной страны становятся приоритетнее общих для всего пространства ЕС нормативов.