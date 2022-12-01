Премьер Литвы усомнилась в существовании Белоруссии Премьер Литвы Шимоните: Белоруссия выглядит больше как провинция, нежели суверенное государство

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ингрида Шимоните

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала Белоруссию провинцией России, больше не похожей на суверенное государство, передает РИА Новости. Она уверена, что после выборов 2020 года президент Александр Лукашенко потерял легитимность, которая до этого у него оставалась «хотя бы частично».

Я буду немного недипломатичной и подниму вопрос о том, а есть ли еще Белоруссия. Она выглядит больше как провинция, чем суверенное государство, — высказалась Шимоните.

Премьер-министр Литвы уверена, что Лукашенко потерял легитимность после выборов 2020 года и при взаимодействии с Западом и Востоком больше не может «сидеть на двух стульях», как он это делал в прошлом.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с представителями силового блока заявил о возросшем количестве провокаций на границе с Украиной. В частности, он заявил, что украинское руководство под любым предлогом пытается втянуть в конфликт страны НАТО. Однако Белоруссии пока удается сдерживать вероятного противника от применения военной силы.