Лукашенко: Украина пытается втянуть войска НАТО в конфликт

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с представителями силового блока заявил о возросшем количестве провокаций на границе с Украиной. По его словам, которые цитирует Telegram-канал «Пул Первого», украинское руководство под любым предлогом пытается втянуть в конфликт страны НАТО.

Украина под любым предлогом, скорее всего, пытается втянуть войска государств — членов НАТО в конфликт. Все это подтверждается недавним падением ракеты на территорию Польши, — заявил Лукашенко.

Он отметил, что все чаще слышны призывы оппозиции, которая обосновалась в странах Европы, к захвату власти силовым путем и совершению террористических актов.

Отдельные из них не просто предатели, но и настоящие экстремисты в квадрате. Уже открыто, не стесняясь, призывают к нанесению ударов по объектам на территории нашей страны. Забыли даже, что на территории Белоруссии проживают их родственники, — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что Белоруссии пока удается сдерживать вероятного противника от применения военной силы.

После падения ракеты в Польше 15 ноября в МИД страны сначала заявили, что ракета произведена в России, затем президент Польши Анджей Дуда заверил, что Варшава не имеет точной информации, кому ракета принадлежала. В Минобороны России сообщили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США считают упавшую в Польше ракету украинской. На регулярном пятничном брифинге для журналистов она заявила, что официальные лица Вашингтона и Варшавы контактировали с Украиной, «чтобы прояснить факты».