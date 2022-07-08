Delfi: премьер-министр Эстонии покинет свой пост

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кая Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас намерена покинуть свой пост, сообщило издание Delfi. Отмечается, что она выступала против военной операции России на Украине и поддерживала вступление Украины в ЕС.

Я сама внесла это предложение, потому что если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства, — сказала Каллас.

3 июня Каллас предлoжила отправить в отставку семь министров от партии Центра. Позже они были сняты с должностей президентом Эстонии. По словам премьера, главным оcнованием для принятия такого решения стало то, что представители партии Центра и оппозиционной Консервативной народной партии в парламенте отклoнили законопроект о начальном образовании на эстонском языке.

Ранее Каллас в статье для Sunday Telegraph обратилась к западным союзникам с призывом не допустить преждевременного мирного соглашения между Россией и Украиной. Она добавила, что западная политика должна базироваться на понимании того, что «российская угроза не уйдёт завтра».