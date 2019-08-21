https://static.news.ru/photo/2341f362-a5eb-11e9-986a-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не хочет вступать в словесную войну с американским лидером Дональдом Трампом.

Я не собираюсь вступать в словесную войну. Даже с президентом США, — отметила политик в интервью телеканалу ТВ2 .

Фредериксен подчеркнула, что Гренландия не продаётся.

News.ru писал о предложении Трампа купить Гренландию у скандинавской страны за $600 миллионов. Сумму рассчитали, исходя из ежегодных расходов на содержание острова. Официальный Копенгаген ответил резким отказом, после чего президент США отменил свой визит в Данию. Фредериксен признала, что разочарована таким решением. Позже американский лидер раскритиковал роль Дании в НАТО.