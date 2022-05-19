Косово захотело вступить в НАТО и ЕС

Альбин Курти / Фото Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти заявил на семинаре в Атлантическом совете о намерении Приштины вступить в НАТО. По его словам, которые приводит ТАСС, Приштина надеется, что ЕС примет заявку Косово на вступление в этом году.

Курти напомнил, что силы безопасности Косово были развёрнуты вместе с США в Кувейте, что стало первой международной миротворческой миссией непризнанной республики. Она также принимает участие в совместных военных учениях США Defender Europe 21.

Наше постоянное сотрудничество укрепляет долгосрочную приверженность Косово миру, безопасности и членству в НАТО, — подчеркнул Курти.

Ранее глава сербского МИД Никола Селакович заявил, что признание независимости самопровозглашённой Республики Косово отозвали четыре страны, однако не назвал их. По его словам, Совет национальной безопасности предоставил президенту возможность оповестить об этом общественность в подходящий момент. Таким образом, страна намерена «дать шанс» Совету Европы не начинать процедуру приёма Косово, несмотря на то что Сербию «буквально вынуждают» принять нарушение её территориальной целостности, подчеркнул министр. Селакович сообщил, что над предоставлением логистической поддержки Приштине работают как минимум две крупные страны.