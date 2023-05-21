Премьер Италии отменила поездку в Казахстан из-за наводнения

Фото: Alessandro Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Самое сильное за 100 лет наводнение в Италии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отменила визит в Казахстан, запланированный на 22 мая, из-за наводнений в регионе Эмилия-Романья, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана. Вместо личной встречи лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Мелони проведут телефонный разговор.

Ранее объявленный рабочий визит главы правительства Италии в Астану не состоится. Итальянская сторона попросила провести телефонный разговор президента с Джорджей Мелони, — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Накануне Мелони досрочно покинула саммит G7 в Хиросиме, чтобы вернуться на родину и заняться разрешением проблем, связанных со стихийным бедствием.

Наводнение в регионе Эмилия-Романья произошло 17 мая. В результате обильных осадков — в некоторых районах за несколько дней выпала полугодовая норма — из берегов вышли более 20 рек. По последним данным, затоплены более 40 населенных пунктов, около 36 тысяч человек лишились крова. Погибли 14 жителей региона, есть пропавшие без вести.