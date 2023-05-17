Регион на севере Италии ушел под воду Девять человек стали жертвами масштабного наводнения на севере Италии

Фото: Max Cavallari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Масштабное наводнение в Италии

Девять человек стали жертвами масштабного наводнения на севере Италии, сообщает Corriere della Sera. В Эмилия-Романье после обильных дождей оказались затоплены по меньшей мере 24 населенных пункта.

Регион на коленях из-за разлива рек и ручьев. Девять погибших и пропавших без вести в провинциях Форли-Чезена и Равенна, — говорится в сообщении.

Министр по гражданской защите и морской политике Нелло Музумечи отметил, что в среднем выпало около 200 мм осадков за 36 часов, но в некоторых районах — 500 мм. По словам министра, которые приводит La Repubblica, 50 тысяч жителей региона остались без электричества.

Жители некоторых городов забрались на крыши домов, чтобы дождаться спасателей. Закрыты учебные заведения, приостановлено движение поездов.

14 мая около 500 тысяч человек эвакуировали в Бангладеш и Мьянме из-за угрозы шторма пятой категории, который надвигается на побережье этих стран. Причиной шторма стал циклон «Мокка».