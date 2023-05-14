Полмиллиона жителей Бангладеш и Мьянмы эвакуировали из-за мощного шторма

Фото: EPA/ТАСС

Люди собираются у монастыря, используемого в качестве временного убежища в Ситтве, штат Ракхайн, Мьянма, 13 мая 2023 г.

Около 500 тысяч человек эвакуированы в Бангладеш и Мьянме из-за угрозы шторма пятой категории, который надвигается на побережье этих стран, сообщает ВВС. По прогнозам синоптиков, он может стать самым мощным за последние два десятилетия.

Причиной надвигающегося шторма является циклон Мокка. Он принесет проливные дожди, которые могут спровоцировать оползни. Ожидается также, что скорость ветра будет достигать 170 км/ч.

В связи с этим сотни тысяч человек перевезены в более безопасные районы. Для их размещения созданы полторы тысячи убежищ. В регионе закрыты аэропорты, местные власти приказали рыбакам приостановить работу.

В начале марта на Техас, Луизиану, Алабаму и еще ряд штатов США обрушился шторм. Погибли пять человек, были повреждены здания, сломаны деревья и оборваны линии электропередачи. До этого череда штормов бушевала в Калифорнии. По данным местных властей, из-за непогоды погибли 17 жителей штата.

В январе в Новой Зеландии произошло масштабное наводнение из-за обильных проливных дождей. Жертвами стихии стали три человека.