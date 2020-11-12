Премьер Франции рассказал о поддержке закрытых из-за COVID-19 предприятий

https://static.news.ru/photo/3db469c8-2510-11eb-8715-fa163e074e61_660.jpg Жан Кастекс Фото: Vincent Isore via imago-images.de/Global Look Press

Французские власти продолжать оказывать поддержку предприятиям, которые временно закрылись из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Очевидно, что мы продолжим оказывать массовую экономическую поддержку всем предприятиям, которые были вынуждены закрыться. Власти берут на себя обязательства по защите населения от пандемии. Правительство также намерено экономически защитить предприятия, ставшие жертвами режима карантина, — цитирует премьера ТАСС.

По его словам, экономическая активность в стране в ноябре может упасть на 12%. Если эпидемиологическая ситуации улучшится, то ограничительные меры могут смягчены, но они не изменятся для баров, ресторанов, спортивных залов и других развлекательных заведений.

Магазины могут быть открыты только при усиленном санитарном контроле, — подчеркнул премьер.

Кастекс заявил, что увеличивается число инфицированных, вторая волна пандемии затронула все возрастные категории, а каждая четвёртая смерть в стране вызвана коронавирусной инфекцией. Политик напомнил, что ежедневно во Франции умирает от 400 до 500 человек.

Как писал NEWS.ru, с начала пандемии коронавирусной инфекцией в мире заразились более 52 млн человек. Жертвами инфекции стали 1 282 184. Болезнь смогли победить 33 870 032 пациента.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сравнила эпидемию COVID-19 с пандемией «испанки» в XX веке. Она подчеркнула, что страна должна справиться с вирусом, используя имеющиеся средства.