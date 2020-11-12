В мире коронавирусом заразились более 52 млн человек

https://static.news.ru/photo/7ba095c8-24b0-11eb-a2f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В мире с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились более 52 млн человек. Об этом говорят сведения, предоставленные 12 ноября американским Университетом Джонса Хопкинса, специалисты которого подсчитывают данные на основе информации из открытых источников, а также от властей муниципального и федерального уровня.

На данный момент в мире COVID-19 заразились 52 041 515 человек. Жертвами инфекции стали 1 282 184 жителя планеты. Справиться с болезнью смогли 33 870 032 пациента.

«Лидером» по числу заразившихся являются США. В Штатах коронавирус диагностировали у 10 392 702 человек. Среди заражённых американцев 241 047 умерли, а 3 997 175 сумели поправиться.

На втором месте находится Индия. Там коронавирус диагностировали у 8 636 011 граждан, 127 571 с COVID-19 умер, а 8 013 783 пациента выздоровели.

Третья строчка в рейтинге стран с наибольшим числом заболевших остаётся за Бразилией. В латиноамериканском государстве 5 747 660 человек заразились, 163 368 скончались, 5 222 937 выздоровели.

Как отмечает Университет Джонса Хопкинса, Россия занимает пятую строчку в списке. По последней информации, в стране зарегистрировано 1 836 960 случаев заражения, выздоровели 1 369 357 человек, умерли 31 593.

Как передавал NEWS.ru, количество заболевших коронавирусной инфекцией жителей Италии достигло 1 028 424.