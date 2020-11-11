Минздрав Италии заявил о миллионе заболевших COVID c начала пандемии

https://static.news.ru/photo/e1548ba8-243e-11eb-ad8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество заболевших коронавирусной инфекцией жителей Италии достигло 1 028 424 человека.

При этом за последние сутки положительные тест на COVID-19 сдали почти 33 тыс. человек. Скончались от коронавируса за последние сутки 623 жителя Италии, что также является максимумом с апреля текущего года, сообщается в сводке Министерства здравоохранения республики.

Общее число жертв в стране составляет 42 953. Вылечились 372 113 человек. Число пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии, превысило 3 тыс. Число госпитализированных достигло почти 30 тыс. 580 тыс. заразившихся проходят лечение в домашних условиях.

Как сообщал NEWS.ru, число случаев заражения COVID-19 во всём мире перевалило за 50 миллионов. Жертвами инфекции стали 1,25 млн человек.

В связи с ростом числа заражений власти Германии приняли решение ввести новые ограничения по въезду в страну для тех, кто въезжает из государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.