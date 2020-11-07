Число случаев заражения COVID-19 в мире перевалило за 50 миллионов

https://static.news.ru/photo/ceb0292e-218e-11eb-9b56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Количество заражений коронавирусом во всём мире к настоящему моменту достигло 50,2 млн случаев. Жертвами инфекции стали 1,25 млн человек.

Чисто активных случаев заболевания составляет 13,4 млн. При этом 91,8 тысячи пациентов находятся в тяжёлом или критическом состоянии. Вылечились 35,5 млн человек, сообщает портал Worldometers.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, который ведёт статистику на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, отметка в 50 млн заражений пока не пройдена и общее количество заражений составляет 49,8 млн. Сведения относительно летальных исходов не намного расходятся с данными Worldometers, а количество выздоровевших, по информации университета, составляет 32,7 млн.

По количеству заболевших лидируют США (9,8 млн). В первую тройку также входят Индия (8,5 млн) и Бразилия (5,6 млн). Россия занимает четвёртое место (1,7 млн)

Ранее NEWS.ru писал, что в Италии зафиксирован рекордный показатель прироста случаев заражения COVID-19 за сутки — 39,8 тысячи. Всего в стране заболели более 900 тысяч человек.