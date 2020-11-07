Германия изменила порядок въезда в страну

https://static.news.ru/photo/be0233ba-21a2-11eb-984e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rüdiger Wölk/www.imago-images.de/Global Look Press

Германия ввела новые карантинные правила для тех, кто въезжает в страну из государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, новый порядок вступил в силу в воскресенье, 8 ноября.

Перед приездом в ФРГ путешественникам придётся вносить личные данные в онлайн-регистр, но при этом срок самоизоляции сокращён с 14 дней до 10, передаёт газета Die Zeit. Ранее приезжие могли сдать анализы на коронавирус и при отрицательном результате прервать карантин. Такая возможность сохраняется, но лишь с пятого дня изоляции.

На людей, которые проезжают Германию транзитом, водителей грузовиков, которые везут товары через границу, машинистов, пилотов, дипломатов, а также на представителей власти, возвращающихся из зарубежных поездок, новые правила не распространяются. Также не нужно будет отправляться на карантин жителям приграничных районов, которые ездят за покупками в соседнюю страну.

Власти ФРГ постоянно обновляют перечень государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Сейчас в списке почти вся Европа, включая Россию. Последними были добавлены Италия, Литва, Швеция, Португалия и несколько датских регионов.

За последние сутки в Германии выявлено 16 017 новых случаев COVID-19. За всё время пандемии инфекцию обнаружили у 658 505 жителей ФРГ. Скончалось 11 289 человек.

Накануне, 7 ноября, в Лейпциге тысячи горожан вышли на акцию протеста против карантинных мер. Как передавал NEWS.ru, протестующие не носили масок и не соблюдали социальную дистанцию.