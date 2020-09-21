Преемник Меркель пересмотрит отношения с Россией

Возможный преемник канцлера Германии Ангелы Меркель Фридрих Мерц обвинил Россию в европейском миграционном кризисе. Ранее политик предлагал заморозить проект российского газопровода «Северный поток — 2». Риторика Мерца не сулит РФ ничего хорошего после ухода Меркель с поста в 2021 году. Но он — не единственный, кто претендует на вакантное место.

Один из ведущих членов Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в интервью газете Bild жёстко раскритиковал политику российского президента на сирийском направлении. По его словам, именно Россия виновата в том, что военные действия в Сирии привели к притоку беженцев в Европу. Ранее возможный преемник Меркель призвал наложить двухлетний мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2» в ответ на отравление оппозиционера Алексея Навального. Это расходится с позицией канцлера Меркель, которая считает, что проект необходимо закончить в любом случае.

Peter Steffen/dpa/Global Look Press

До сих пор я, несмотря на все сомнения, был за продолжение строительства трубопровода, — уточнил Мерц. — Но после отравления Навального Европа должна отреагировать.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова в разговоре с NEWS.ru подчеркнула, что будущее отношений Германии и России зависит от того, кто станет главой ХДС и канцлером. Если раньше лидерство в правящей партии автоматически означало должность главы правительства, то на этот раз коалиция ХДС/ХСС может пойти на необычный шаг. Аналитики прочат пост канцлера премьер-министру Баварии и главе Христианско-социального союза (ХСС) Маркусу Зёдеру. ХСС — младший партнёр ХДС по коалиции и действует только в Баварии, но опыт и популярность Зёдера заставили заговорить о том, что он — лучший кандидат на смену Меркель. Сам баварский премьер пока отрицает свои виды на высший пост в стране.

Маркус Зёдер Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Мерц — не единственный претендент на кресло канцлера: есть и Армин Лашет, и Норберт Рёттген и, самое главное, Маркус Зёдер. Несмотря на то, что Зёдер не дал согласия на выдвижение своей кандидатуры, у него очень хорошие шансы стать канцером. Если бы он сменил Меркель на этом посту, диалог с Россией направлял бы человек, который настроен очень практично и до сих пор прагматично подходил к выстраиванию отношений с нашей страной. Я бы сказала, что у него здравый взгляд хозяйственника. Но, естественно, курс ХДС, который тоже должен войти в правительство, также будет определять российское направление политики. Если главой партии станет Фридрих Мерц или Норберт Рёттген, отношения, однозначно, ждёт ухудшение, если Армин Лашет — есть хороший шанс на более взвешенный курс. Екатерина Тимошенкова ведущий научный сотрудник Института Европы РАН ведущий научный сотрудник Института Европы РАН

Армин Лашет — премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии. Тестом его канцлерских амбиций стали региональные выборы в этой земле, прошедшие 14 сентября. ХДС выиграла их, набрав более 34% голосов, но ухудшил свой результат на 3,2% по сравнению с 2014 годом. Ослабевшие позиции партии в самой густонаселённой земле Германии могут нанести удар по перспективам Лашета стать главой ХДС.

Армин Лашет Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген был среди тех, кто призывал пересмотреть отношение Берлина к «Северному потоку — 2» после отравления Навального. Он также напрямую обвинил в случившемся с оппозиционером «российское государство и аппарат спецслужб», а также заявил, что ФРГ не допустит к Навальному российских следователей.

Норберт Рёттген Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Екатерина Тимошенкова добавила, что в новое правительство, скорее всего, будет входить партия «Зелёных», известный критик России в целом и проекта «Северный поток — 2» в частности. Это тоже отрицательно повлияет на двусторонние отношения.

Съезд партии ХДС, в ходе которого должен определиться её новый лидер, намечен на декабрь. На данный момент движение возглавляет министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, до недавнего времени считавшаяся преемницей Меркель. Но при ней партия понесла несколько знаковых потерь на выборах, что вынудило её заявить о добровольном уходе с поста председателя ХДС после того, как партия изберёт себе нового лидера.