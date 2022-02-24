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Народная милиция ЛНР: украинские военные оставляют свои позиции

10:28, 24 февраля 2022
Народная милиция ЛНР: украинские военные оставляют свои позиции Фото: ministryofdefenceua/flickr.com
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Украинские военные по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются выполнять приказы командования и оставляют боевые позиции, информирует Народная милиция ЛНР в Telegram-канале. Также сообщается, что ополченцы сбили два самолёта ВСУ Су-24 и два БПЛА Bayraktar TB2.

По данным нашей разведки отмечается, что военнослужащие ВСУ по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов командования и покидают передовые позиции, указано в Telegram-канале.

Жители города Константиновка на востоке Украины ранее также сообщили, что украинские военные начали покидать свои позиции и отступать в сторону Краматорска и Славянска.

По словам одной из местных жительниц, утром 24 февраля в районе Константиновки вёлся мощный артиллерийский огонь. Разрывы были настолько сильными, что в многоэтажных домах содрогались стены.

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