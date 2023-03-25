Представитель Эрдогана оценил инициативу КНР по Украине Представитель Эрдогана Калын: инициатива КНР по Украине требует тщательного внимания

Фото: Altan Gocher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Анкара, Турция

Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что инициатива Китая по урегулированию на Украине требует тщательного внимания. При этом в США ее проигнорировали, чтобы «не давать кредит доверия» Пекину, отметил он в интервью телеканалу NTV.

Власти Китая в феврале предложили мирный план из 12 пунктов, включающих в себя призывы к прекращению огня и уважение законных интересов всех стран в области безопасности. Президент РФ Владимир Путин оценил его, сказав, что многие пункты этого плана можно брать за основу урегулирования, надо лишь, чтобы на Западе и в Киеве были готовы договариваться.

Калын рассказал о поездке в США и своих впечатлениях об отношении в Вашингтоне к инициативе КНР. Он отметил «очень тяжелый климат» там. Американцы хотят продолжения конфликта, уточнил Калын.

Это большой урон не только в плане России и Украины, но и региона, и мира. Мы с самого начала придерживаемся сбалансированной политики. Сегодня утром господин президент [Реджеп Тайип Эрдоган] вновь обозначил это в телефонных переговорах с господином Путиным. У Китая есть инициативы, которые на самом деле требуют тщательного внимания, — подчеркнул представитель турецкого президента.

Калын добавил, что на Западе инициативу Пекина по Украине проигнорировали.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин обсудил по телефону с Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Украине. Темой беседы лидеров стали двусторонние отношения, включая позицию по зерновой сделке. Эрдоган также выразил надежду на скорейшее завершение конфликта между Россией и Украиной путем переговоров, отметив, что Анкара придает этому большое значение.